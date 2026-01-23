В Новороссийске дважды пройдут учения со стрельбами 23 января
В акватории порта Новороссийска проведут учения со стрельбами два раза за день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Тренировочные мероприятия новороссийской военно-морской базы будут проходить с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.
Во время учений в порту запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.