Управляющим компаниям юга вынесли более 500 предостережений на фоне непогоды

Органы прокуратуры регионов юга России вынесли более 500 предостережений управляющим компаниям городов и районов из-за ненадлежащего устранения последствий непогоды, включая снегопады. Об этом сообщили в региональных прокуратурах. Надзорные меры были приняты на фоне сильных осадков, вызванных влиянием сибирского антициклона, который принес в южные регионы редкие для этой территории снегопады, пишет ТАСС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первыми с последствиями непогоды столкнулись жители Адыгеи, где снег начал выпадать еще в конце декабря. Затем осадки охватили Краснодарский край и Ростовскую область. В Краснодарском крае снегопады, начавшиеся 12 января, стали самыми интенсивными с 2021 года: в Новороссийске за сутки 16 января выпало 68 мм осадков, что превысило месячную норму. Неблагоприятные погодные условия осложнили работу коммунальных служб, деятельность управляющих компаний и муниципальных властей была взята под контроль прокуратуры.

Наибольшее число надзорных мер в Южном федеральном округе пришлось на Краснодарский край. По данным региональной прокуратуры на начало недели, по фактам ненадлежащей уборки снега вынесено 484 представления, объявлено 481 предостережение, инициировано 19 дел об административных правонарушениях. Представления и предостережения направлялись главам муниципалитетов, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, образовательных учреждений, а также организациям, обслуживающим дорожную и коммунальную инфраструктуру.

В регионе зафиксированы и несчастные случаи, связанные с падением льда с крыш. Так, 15 января в Краснодаре ледяная глыба упала на прохожего, мужчина был госпитализирован с ушибами. 21 января в Новороссийске сосулька с крыши многоквартирного дома травмировала восьмилетнего ребенка. По обоим фактам проводятся прокурорские проверки. Кроме того, надзорное ведомство выявило скопления снега и наледи на крышах образовательных учреждений, что было расценено как угроза безопасности детей.

В Адыгее прокуратура Майкопа объявила предостережения руководителям 13 управляющих компаний города.

Вячеслав Рыжков