В Крыму построят крупный оптово-распределительный центр

Крупнейший оптово-распределительный центр (ОРЦ) площадью 76 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года в селе Трудовом Симферопольского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сейчас ООО «Айси логистик» ведет строительство распределительного центра вблизи села Трудовое, рядом с трассой «Таврида». Новый объект станет ключевым элементом логистической инфраструктуры региона и будет выполнять функцию распределительного центра по поставкам продуктов питания, говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном заместителем министра Ириной Фроловой.

Кроме того, в первом квартале 2026 года в селе Чистеньком планируется ввод в эксплуатацию оптово-распределительного центра торговой сети «Пуд» площадью 58,9 тыс. кв. м. Объект будет представлять собой современный логистический комплекс класса «А» с роботизированными системами, элементами искусственного интеллекта, а также развитой складской и транспортной инфраструктурой.

Также в первом квартале 2026 года ожидается сдача в эксплуатацию еще одного ОРЦ площадью 45 тыс. кв. м в селе Укромном Симферопольского района.

В министерстве отметили, что реализация этих проектов позволит создать современные мощности для хранения продовольственной и непродовольственной продукции на территории Крыма, обеспечить появление дополнительных рабочих мест и расширить ассортимент товаров в розничной торговле. Снижение логистических издержек, как ожидается, окажет влияние на конечные цены продукции в магазинах.

Первые в Крыму мультитемпературные склады и распределительные центры, предназначенные для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах, были введены в эксплуатацию в 2023 году в Симферополе. Их общая площадь составила 8 тыс. и 6,2 тыс. кв. м соответственно.

Никита Бесстужев