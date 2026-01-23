В морских портах Сочи 23 января пройдут плановые учебные стрельбы

В морских портах Сочи 23 января запланировано проведение учебных стрельб в рамках мероприятий по отработке действий дежурных сил. Учения состоятся в акватории Морского порта Сочи в утренние часы с 8 до 12, а также в вечернее время с 18 до 19 и с 20 до 23 часов. Дополнительно в период с 18 до 19 часов учебные стрельбы пройдут в акватории Имеретинского морского порта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проведение данных мероприятий носит плановый характер и направлено на повышение уровня готовности и безопасности. Жителей и гостей курорта призывают сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Отработка действий военными рассматривается как необходимая мера для обеспечения стабильной и контролируемой обстановки.

На фоне текущей ситуации в сфере безопасности федеральные структуры ранее сообщили о работе дежурных средств противовоздушной обороны в ночное время с 23:00 22 января до 7:00 23 января. В указанный период были перехвачены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской областей.

В регионе продолжают действовать дополнительные меры в области информационной безопасности. В соответствии с постановлением губернатора введены ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение сведений о применении беспилотников, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, военных объектах и объектах критически важной инфраструктуры. Ограничения не затрагивают официальную деятельность органов власти и публикации уполномоченных средств массовой информации. Контроль за соблюдением установленных требований возложен на профильные ведомства, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик