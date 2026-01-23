Предпринимателю из Ростова через суд запретили производить молочную продукцию

По решению суда предпринимателю из Ростова-на-Дону запретили производить молочную продукцию. Причиной послужило неоднократное введение в оборот фальсификата. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024-2025 годах предприниматель допускал грубые нарушения ветеринарного законодательства. В произведенной им молочной продукции специалисты выявляли ряд несоответствий по составу, а также растительные масла и жиры на растительной основе. Их содержание не допускается регламентами в продукции такого типа.

Ведомство неоднократно направляло в адрес предпринимателя информационные письма с целью недопущения указанных нарушений вновь. Однако производитель проигнорировал требования.

Суд запретил предпринимателю производить молочную продукцию (масло сладко-сливочное, масло сливочное, сметана, творожная масса с изюмом). Управлением решение суда и исполнительный лист незамедлительно направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Мария Хоперская