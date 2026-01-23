За год в Ростовской области бензин подорожал на 11%

В 2025 году бензин в Ростовской области подорожал на 11%. Стоимость увеличилась с 60,04 руб. до 66,74 руб. Об этом сообщили в Росстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Максимальный рост цен зафиксировали на топливо премиум-класса. Литр АИ-98 теперь стоит 90,39 руб. вместо 81,21 руб. АИ-95 стоит сейчас 69 руб. за литр, хотя год назад его цена была примерно 62 руб. Цена АИ-92 увеличилась на 6 руб. до 62,19 руб. за литр.

Цена литра дизельного топлива увеличилась на 9%, с 65,99 руб. до 71,84 руб.

Мария Хоперская