Владимир Шахрин открыл серию рок-квартирников в Музее андеграунда

Лидер группы «Чвйф» Владимир Шахрин стал первым участником серии рок-квартирников в Музее андеграунда, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Лидер группы «Чвйф» Владимир Шахрин на квартирнике в Музее андеграунда

В ходе выступления он делился историями об улицах и дворах Екатеринбурга (Свердловска), связанных с его творческой деятельностью. Владимир Шахрин рассказал и про первые уроки на семиструнной гитаре от отца (и спел песню Владимира Высоцкого), и про встречу с женой («17 лет»), и про службу в погранвойсках. О дружбе с музыкантами группы «Наутилус Помпилиус» напомнила песня «Белая ворона». А вот после истории создания суперпопулярной песни «Аргентина - Ямайка» Владимир Шахрин ее петь не стал.

За время концерта лидер «Чайфа» сменил две гитары. Рок-подвал Музея андеграунда был заполнен, лишь небольшой пяточок был доступен для танцев. На встрече было немало известных людей: организатор музыкальных фестивалей Евгений Горенбург, IT-предприниматель Евгений Шароварин, музыканты, журналисты.

В течение года в Музее андеграунда запланировано 12 квартирников. «На сцену выйдут музыканты Свердловского рок-клуба — как легендарные, так и те, чьи имена сегодня незаслуженно подзабыты»,— пообещали в музее.

Следующий рок-квартирник в Музее андеграунда пройдет 5 февраля. На нем выступят Настя Полева и Егор Белкин.

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации».

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли и мюзиклы.

В честь открытия Года уральского рока в Екатеринбурге 4 февраля в ККТ «Космос» состоится концерт «Большой рок-квартирник», в котором примут участие звезды Свердловского рок-клуба. Сразу после концерта пройдет «Легендарная автограф-сессия» с их участием.

Николай Яблонский