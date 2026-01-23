Полиция проверила 200 сотрудников распределительного центра X5 Group в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие в распределительном центре крупной торговой сети X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов «Перекресток». Всего проверили около 200 человек, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В мероприятии участвовали сотрудники нескольких подразделений, включая миграционную службу, спецполк полиции, кинологов, Госавтоинспекцию, уголовный розыск и подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции.

Среди проверенных 66 человек оказались иностранными гражданами. Их доставили в территориальные отделы полиции, у 37 из них выявили нарушения миграционного законодательства. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверили 89 автомобилей, принадлежащих сети супермаркетов. По итогам составлено восемь административных протоколов за различные нарушения ПДД.

Рейд прошел накануне, на следующий день после трагического инцидента в магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл». Вечером 21 января 24-летний петербуржец погиб после драки с охраной супермаркета. Управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Прокуратура Приморского района начала проверку деятельности охранного предприятия.

Артемий Чулков