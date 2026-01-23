«Законопроект расширяет перечень действий, подпадающих под уклонение»

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, предусматривающий заморозку срока давности по некоторым налоговым преступлениям, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Речь идет о приостановлении течения срока давности для налогоплательщиков, получивших отсрочки или рассрочки по уплате задолженности, с момента предоставления им такой отсрочки или рассрочки. При этом возобновлять течение срока давности предполагается после направления материалов налоговых органов в следственные органы. Инициативу комментирует представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Семушкина.

Валентина Семушкина

Фото: предоставлено автором

«Проект постановления Министерства финансов РФ, предусматривающий заморозку срока давности по налоговым преступлениям на период предоставления рассрочки вызвал однозначно широкий резонанс в юридической сфере. Но принятие данной нормы не изменит в целом ситуацию, так как в рамках существующего законодательства имеются основания для приостановки сроков давности, в случаях, когда налоговый агент злостно уклоняется от налоговой проверки. Факты уклонения в выдачи документов фиксируются изначально в рамках первичных материалов.

По общим правилам, предусмотренным статьей 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли следующие сроки: два года — для преступлений небольшой тяжести, шесть лет — для преступлений средней тяжести, десять лет — для тяжких преступлений. Они исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Законом предусмотрена приостановка течения сроков давности, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Таким образом, этот законопроект Минфина не противоречит действующему законодательству, а расширяет перечень действий, попадающих под уклонение.

Но вообще стоит отметить, что налоговому агенту нужно иметь широкий набор положительных качеств, чтобы получить рассрочку или отсрочку по налоговым платежам, так как налоговый орган дает оценку каждому конкретному случаю и оценивает ситуацию комплексно. В том числе материальное положение привлекаемого лица, наличие исполнительных производств, судебных споров с контрагентами.

Но уголовными составами охватываются не все уклоняющиеся налогоплательщики, получившие рассрочки или отсрочки. Основными статьями УК РФ о налоговых преступлениях являются: ст. 198 (уклонение физлиц), ст. 199 (уклонение организаций), ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 (сокрытие средств для взыскания), а также ст. 199.3 и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов на травматизм), которые предусматривают ответственность за сокрытие информации или неуплату налогов и сборов в крупном и особо крупном размере.

Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2,7 млн руб., а особо крупным размером — превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 13,5 млн руб. При этом избежать уголовной ответственности можно, если полностью уплатить недоимки, пени и штрафы».