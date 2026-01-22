Жителя Кубани обвинили в покушении на убийство матери

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя станицы Октябрьской Крыловского района, который подозревается в покушении на убийство своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Кубани.

Согласно материалам следствия, вечером 20 января между 34-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт на бытовой почве. Житель станицы в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчина нанес матери один удар топором в область головы, из-за чего пострадавшая упала на пол, а он впоследствии скрылся с места происшествия.

Гражданин не довел преступный умысел до конца. Пострадавшую женщину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Жителю Крыловского района предъявили обвинение в покушении на убийство. Мужчина задержан, следствие будет добиваться его заключения под стражу.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены необходимые экспертизы»,— заявили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

София Моисеенко