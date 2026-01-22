Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Батайске коммунальные службы перевели в усиленный режим до 26 января

В Батайске коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Кукин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим будет действовать с сегодняшнего дня до 08:00 26 января. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. При такой нагрузке возрастает риск аварийных ситуаций на инженерных сетях и осложнений на дорогах. Отмечается, что город обеспечен необходимым запасом материалов и техники для устранения возможных последствий непогоды.

Константин Соловьев

Новости компаний Все