В Батайске коммунальные службы перевели в усиленный режим до 26 января

В Батайске коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Кукин.

Режим будет действовать с сегодняшнего дня до 08:00 26 января. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. При такой нагрузке возрастает риск аварийных ситуаций на инженерных сетях и осложнений на дорогах. Отмечается, что город обеспечен необходимым запасом материалов и техники для устранения возможных последствий непогоды.

Константин Соловьев