В Краснодаре ожидаются морозы и гололед, на дежурство вышла спецтехника

Ночью в Краснодаре прогнозируют ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. В связи с этим, как сообщил мэр города Евгений Наумов, коммунальные и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, на дежурство заступила специализированная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 23 января в Краснодаре возможны дожди, переходящие в снег, гололед, мороз и усиление ветра. До 25 января на территории муниципалитета будет действовать штормовое предупреждение. Евгений Наумов сообщил, что в эти дни городские службы будут работать круглосуточно.

Для ликвидации возможных последствий непогоды в Краснодаре подготовили 132 единицы спецтехники, 80 транспортных средств — снегоуборочные, они уже вышли на ночное дежурство. 35 водооткачивающих машин и 17 мотопомп отправят на места подтоплений в случае их возникновения.

«Специалисты продолжат ночью очищать тротуары, остановки, пешеходные переходы и обрабатывать их противогололедной смесью. Кроме того, о приближающейся непогоде предупреждены управляющие компании города»,— пишет Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава Краснодара также призвал жителей города не выезжать на автомобилях на летней резине, чтобы не спровоцировать аварии и возникновение пробок.

София Моисеенко