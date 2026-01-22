В Ростове-на-Дону выявили незаконную продажу рецептурных лекарств

В Ростове-на-Дону пресекли незаконную торговлю рецептурными препаратами в одной из аптек Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как следует из сообщения, правоохранители задержали 20-летнюю фармацевта, которая продавала специализированные лекарства без рецептов с десятикратной наценкой. Во время проверки стражи порядка зафиксировали покупку местным жителем трех упаковок таблеток и глазных капель без рецепта врача на сумму свыше 7 тыс. руб. При обыске оперативники обнаружили и конфисковали 408 рецептурных бланков.

«Предварительно в ее действиях правоохранители усматривают признаки преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Изъятые препараты направлены на экспертизу. Полицейские проводят мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данной противоправной деятельности», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев