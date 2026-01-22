Бывший генсек НАТО призвал Запад найти способ начать переговоры с Путиным

Западным странам необходимо начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что Западу нужно «сделать что-то более сложное» — найти способ договориться с российским президентом.

По словам господина Столтенберга, Владимир Путин хочет «контролировать всю Украину». «Цена этого должна быть так высока, чтобы потом заставить его сесть (за стол переговоров.— “Ъ”) и согласиться на что-то приемлемое для Украины», — сказал бывший генсек НАТО. По его мнению, главы европейских стран не смогут переубедить господина Путина, но могут скорректировать его позицию через поддержку Украины.

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заметил, что Россия — европейская страна и выступил за баланс в отношениях с ней. По данным Politico, в ЕС эти призывы поддержали и хотят назначить спецпредставителя для контактов с российской стороной. Однако Великобритания считает, что нельзя ослаблять давление на Москву.