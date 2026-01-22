Полиция Краснодара организовала проверку по факту ДТП на Ростовском шоссе

Полиция Краснодара устанавливает информацию о ДТП, произошедшем днем 22 января на Ростовском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Акцент» ехал по Ростовскому шоссе со стороны улицы Ягодина в сторону Автомобильной по крайней правой полосе, когда допустил наезд на дорожные указатели. Они были установлены на проезжей части с целью уведомления о проведении работ на участке дороги. Также водитель наехал на 27-летнего сотрудника торгово-монтажной компании. В момент столкновения он осуществлял работы по обслуживанию уличного освещения.

Пострадавшего при аварии гражданина госпитализировали в больницу, ему установили предварительный диагноз — перелом голени.

София Моисеенко