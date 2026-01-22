Грузовая парковка на 1-ой Луговой приняла более 18 тысяч фур за пять месяцев

Специализированная парковка для большегрузов в Ростове приняла более 18 тыс. транспортных средств за пять месяцев работы и решила проблему хаотичных стоянок на ул. 1-я Луговая. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

По информации госпожи Беликовой, перехватывающую парковку для грузового транспорта запустили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С августа по декабрь 2025 года объект принимал около 4,5 тыс. фур ежемесячно, которые ранее стояли на проезжей части объездного маршрута.

«Создание объекта позволило устранить хаотичную стоянку, освободить полосу движения и улучшить маневренность легкового и пассажирского транспорта»,— отметила замгубернатора.

На территории парковки водителям предоставили душевые, кафе и Wi-Fi. Для контроля соблюдения правил дорожного движения на улице установили системы фотовидеофиксации.

«В 2026 году планируется расширить территорию и обустроить внутренние дороги. В марте-апреле откроется специализированная АЗС и заработает автоматизированный комплекс въезда-выезда. Комплексный подход работает: предоставили оборудованную альтернативу и обеспечили порядок»,— подчеркнула замгубернатора.

Валентина Любашенко