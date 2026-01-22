Токаев пожелал Трампу успехов в проведении политики «здравого смысла»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому коллеге Дональду Трампу успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла». Беседа глав государств состоялась во время подписания устава «Совета мира» в Давосе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку инициативы о создании «Совета мира», написал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в Telegram-канале. Во время визита в Вашингтон в ноябре Касым-Жомарт Токаев назвал господина Трампа «великим государственным деятелем, посланным свыше».

Казахстан стал одной из 20 стран, подписавших устав «Совета мира». Созданная президентом США организация изначально разрабатывалась для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Затем Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать и другие конфликты.