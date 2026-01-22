Губернатор Кубани требует ускорить строительство детсада в Новокорсунской

Вениамин Кондратьев раскритиковал темпы строительства детского сада в Тимашевском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сроки завершения строительства детского сада в станице Новокорсунской неоднократно переносили, и на данный момент объект все еще не введен в эксплуатацию. Вопрос достройки подняли на краевом совещании под председательством губернатора Кубани.

«Обещание достроить объект глава района давал не только мне, но и всем жителям станицы, которые очень ждут этот детский сад. Нельзя допускать отставаний от сроков»,— цитирует пресс-служба администрации региона слова Вениамина Кондратьева.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов сообщил, что подрядчик, выполняющий работы на объекте, трижды срывал сроки достройки. По актуальным данным, работы по строительству детского сада должны быть закончены в сентябре 2026 года. Глава Тимашевского района Андрей Палий заявил, что рабочие успеют уложиться в установленные сроки.

София Моисеенко