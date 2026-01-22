Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новороссийцев предупредили об эвакуации автомобилей под запрещающими знаками

В Новороссийске сотрудники ДПС совместно с представителями управления транспорта проводят эвакуацию автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Об этом уведомили в городском транспортном управлении 22 января.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ведется эвакуация автомобилей под запрещающими остановку транспортных средств дорожными знаками. Будьте внимательны!»,— сообщили в управлении транспорта Новороссийска.

Информацию по эвакуированным автомобилям жители Новороссийска могут уточнить в дежурной части ДПС по номеру телефона: 8(8617)260-202.

София Моисеенко

