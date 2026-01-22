ЕДДС Сочи отработала более 300 тысяч обращений от жителей за 2025 год

За 12 месяцев 2025 года единая диспетчерская служба Сочи приняла и отработала свыше 300 тыс. обращений от граждан, поступивших по номеру 112. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, делясь итогами совещания на площадке Национального центра управления в кризисных ситуациях в Москве.

Дежурный ЕДДС Сочи доложил заместителю начальника ГУ МЧС России Алексею Шульгину, что на территории курорта действует четкая система оповещения населения и мониторинга. В системе видеонаблюдения «Безопасный город» в Сочи работают 4339 камер.

В 2025 году в Сочи увеличили количество сиренно-речевых установок более чем на 24%. Количество оборудования составляет 423 единицы, и в городе продолжается работа по расширению системы оповещения.

«Проектирование следующего этапа планируем завершить к апрелю. Реализация проекта позволит покрыть муниципальной системой оповещения 90% площади Сочи»,— поделился Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

