Иван Таранченко: новые правила авиаперевозок сделают поездки более комфортными

Весной в РФ вступают в силу изменения в правилах воздушных перевозок. С технической стороны существенных изменений не ожидается, однако для пассажиров условия поездки могут стать более комфортными, считает генеральный директор аэропорта Геленджик Иван Таранченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как ранее сообщали РИА Новости, с 1 марта авиакомпании будут обязаны заранее уведомлять пассажиров обо всех условиях перелета, в том числе о порядке возврата билета, изменении маршрута, возможной отмене рейса и пр.

Для детей и сопровождающих взрослых будет гарантировано бесплатное размещение на соседних местах в самолете. Если вылет самолета задерживается более чем на 30 минут, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета. При задержках, превышающих это время, авиакомпании обязаны предоставить пассажирам воду, питание и, при необходимости, временное проживание.

«С точки зрения пассажира эти нововведения, конечно, были нужны. Минтранс еще в начале прошлого года уточнил, что дети до 12 лет должны размещаться в самолете на соседних креслах с родителями или сопровождающими. Сейчас это правило распространяется и на детей более старшего возраста»,— отмечает господин Таранченко.

Кроме того, по его словам, сейчас бесплатная онлайн-регистрация доступна не у всех авиакомпаний, и многим пассажирам приходится регистрироваться в аэропорту, где при автоматической рассадке члены одной семьи, в том числе родители и дети, иногда оказываются в разных частях самолета. В рамках новых правил предполагается более четкое регулирование подобных ситуаций.

Наталья Решетняк