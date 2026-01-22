Компания из Балашихи реконструирует очистные в Среднеуральске за 2,8 млрд руб.

Власти Среднеуральска (Свердловская область) нашли подрядчика, который займется реконструкцией очистных сооружений в городе. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» заключило контракт с ООО «Эко-блок №345». Согласно данным системы «ЕИС Закупки», сумма контракта составляет более 2,86 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Эко-блок №345» зарегистрирована в 2017 году в Балашихе Московской области. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 132,2 млн руб. Генеральным директором компании является Михаил Андреев, бенефициаром — Галина Смирнова.

Ранее власти Среднеуральска уже заключали контракт с другим подрядчиком, но позже он был расторгнут. Как писал ранее «Ъ-Урал», согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен обновить очистные сооружения, которые были построены в 1951-1953 годах. Их последняя реконструкция проводилась в 1979 году. Предполагается, что до 1 сентября 2028 года производительность объекта вырастет с 6 тыс. до 15 тыс. куб. м очищенных сточных вод в сутки. Согласно документам, срок исполнения контракта — 29 декабря 2028 года.

Обновить очистные сооружения планируют уже около 10 лет. За это время в городе сменилось четыре главы. Действующий мэр Алексей Стасенок ранее в разговоре с «Ъ-Урал» заверял, что подрядчик приступит к работам в 2026 году. На ситуацию обращал внимание и губернатор Свердловской области Денис Паслер, заявляя, что проект будет реализован.

Мария Игнатова, Василий Алексеев