Мокрый снег и гололед ожидаются в Крыму 23 и 24 января

На территории Республики Крым объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды уведомили в оперативном штабе региона, ссылаясь на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 23 и 24 января в Крыму ожидаются дожди, мокрый снег, туман и гололед. Ухудшение погоды связано с прохождением холодного фронтального раздела над регионом.

В случае чрезвычайных ситуаций жителей Крыма призвали обращаться в 112.

София Моисеенко