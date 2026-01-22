На Дону могут возбудить уголовное дело из-за аварии на водоводе в Гуково

Прокуратура начала проверку аварии на водоводе в городе Гуково, из-за которого без водоснабжения остались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Руководителю филиала «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ) в Ростовской области внесли представление с требованием пересчитать плату за коммунальную услугу ненадлежащего качества. Кроме того, инициирован вопрос о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Главе города Гуково также направили представление в связи с неудовлетворительной организацией подвоза воды жителям. Материалы проверки прокуратуры передали в следственный орган для решения вопроса об возбуждении в отношении ответственных должностных лиц дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Константин Соловьев