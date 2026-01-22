Четыре зоны водоснабжения остались без воды в Новороссийске

В Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения в зонах №9, 10, 13 и 14. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты «Водоканала» производят замену аварийного участка водопроводной сети в районе улицы Белорусской, 65. В связи с проведением ремонтных работ подачу водоснабжения в четырех зонах ограничили с 17:00.

По информации ресурсоснабжающей организации, работы будут проводиться ориентировочно до 20:00. На время отключения «Водоканал» осуществляет подвоз воды автоцистернами по заявкам.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— подчеркнули в пресс-службе «Водоканала» Новороссийска.

София Моисеенко