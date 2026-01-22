Замглавы Новочеркасска по строительству стал Павел Филимонов

Заместителем главы Новочеркасска по вопросам строительства и городского развития назначен Павел Филимонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Павлу Филимонову 39 лет, он родился в Новочеркасске и окончил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ). До своего в администрации господин Филимонов занимал руководящие должности на нескольких предприятиях. В частности, с 2017 года работал на различных должностях в управлении муниципальной инспекции Новочеркасска, а в 2019 году возглавил его. С 2021 года он занимал должность управляющего делами администрации города.

Константин Соловьев