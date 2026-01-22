В Туапсинском районе обнаружили массовую гибель диких голубей

В Туапсинском муниципальном округе зафиксированы случаи массовой гибели дикого голубя вяхиря. Как сообщили в минприроды Краснодарского края, первые факты были выявлены 13–14 января 2026 года в лесном массиве, где специалисты провели патолого-анатомическое исследование 11 погибших птиц.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экспертиза показала, что причиной гибели стали инсульт головного мозга и гемоперитонеум на фоне коагулопатии. В желудках птиц обнаружено зерно, а выявленные патологии, по заключению эксперта, связаны с воздействием гемолитических веществ с антикоагулянтными свойствами.

По данному факту сотрудник охотнадзора обратился в ОМВД России по Туапсинскому району с заявлением о проведении доследственной проверки по ч. 2 ст. 249 УК РФ.

20 января в ходе обследования охотничьих угодий на территории Новомихайловского городского поселения была выявлена новая волна массовой гибели вяхиря — более 200 особей. По этому эпизоду 21 января в правоохранительные органы направлено аналогичное заявление.

Вячеслав Рыжков