СК возбудил дело о похищении двух человек в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области двое мужчин 22 и 27 лет похитили знакомых, избили их и потребовали 1 млн руб., после чего были задержаны и арестованы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Фото: Пресс-служба СК СУ Ростовской области

Неклиновский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, подозреваемые действовали по предварительному сговору.

Злоумышленники похитили двух местных жителей, с которыми были знакомы ранее. Преступники перевезли потерпевших на автомобиле в безлюдное место, где избили и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали передать им 1 млн руб.

Фигурантов задержали в результате совместной работы следователей СКР, сотрудников УФСБ и МВД России по региону. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

При обысках по местам проживания арестованных изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Валентина Любашенко