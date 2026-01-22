Linkin Park при свечах, «Мастер и Маргарита» и матч «Сочи — Салават Юлаев»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать хиты Linkin Park в исполнении оркестра или увидеть постановку по роману Михаила Булгакова. Еще можно сходить на хоккейный матч или стендап-концерты. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

24 января в 18:00 в Зимнем театре состоится концерт оркестра Cagmo, который при свечах исполнит хиты американской рок-группы Linkin Park. В программе: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие композиции.

Стоимость билета — от 3100 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

23 января в 19:00 на сцене Зимнего театра пройдет спектакль «Запчасти для счастья» (комедия). «В этой зажигательной комедии один случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с непредсказуемыми поворотами. Шесть человек, каждый со своей историей, эмоциями и тайнами, сталкиваются в небольшой квартире, где внезапно ломаются не только планы, но и устоявшиеся отношения»,— сказано в описании. В ролях: Александр Носик, Елена Бирюкова, Анна Невская, Наталья Хорохорина, Виктор Логинов, Гурам Баблиашвили. Театр-постановщик — Антреприза.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

25 января в 19:00 в Зимнем театре «в новом свете» покажут спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. «В этой постановке сочетаются элементы классической традиции и современные технологии, которые делают его интересным для любой аудитории»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Московский классический театр.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

23, 24 и 25 января в «Кино Море Молл» покажут киноновинку «Школа Бабы-Яги» (фэнтези, приключения, семейное). «Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей школы Бабы-Яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями»,— говорится в описании. Режиссер — Дмитрий Дакович.

Стоимость билета — от 570 руб. (6+)

На этих выходных в «Кино Море Молл» состоится премьера мультфильма «Блокадные судьбы» (драма, история, военный). «Истории, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. О подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда»,— сказано в аннотации. Режиссеры: Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Константин Бирюков, Виктор Васильев, Андрей Бахурин, Александра Агринская, Мария Дубровина.

Стоимость билета — от 520 руб. (12+)

Куда сходить еще

24 января в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Салават Юлаев».

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

23 января в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится стендап-концерт, в рамках которого выступят: победитель Money Mic VK и «Стендап рулетки» на ТНТ Замрат Вартанянц, финалист проекта «Comedy Баттл» на ТНТ и высшей лиги КВН Евгений Городницкий, а также участница «Женского стендапа» на ТНТ Виктория Македонская.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

24 января в 20:00 на площадке Red Buffet выступят финалист двух сезонов телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ Владислав Васильев, а также победитель телепроекта «Русские не смеются» на СТС Роман Романов.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

