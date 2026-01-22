Бизнесмен из Сочи заплатит штраф за продажу домашнего вина

Жителю Сочи грозит штраф от трех млн руб. за реализацию кустарной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в полиции города-курорта.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства в Сочи пресекли работу торговых точек продажи алкоголя. В павильоне в Центральном районе Сочи из оборота изъяли свыше 100 л спиртосодержащей продукции, которую продавали под видом вина домашней выработки. Еще одна точка располагалась в селе Эстосадок, где правоохранительные органы обнаружили около 100 л спиртного в пластиковой таре.

Предприниматель не имел разрешающих документов на продажу алкоголя. Напитки изготавливались из неизвестного сырья.

Продукцию сочинского бизнесмена отправили на экспертизу. В отношении юридического лица возбудили административное расследование.

София Моисеенко