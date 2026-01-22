Глава муниципалитета дал оценку качеству уборки Ярославля в снегопад

Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин назвал качество уборки города в период снегопадов удовлетворительным. Об этом он сказал в ходе прямого эфира «Городских новостей».

«Мы все должны понимать, в каких климатических условиях мы живем. Поймать падающий снег, наверное, все мечтали. Мы, главное, даже в прошедший снегопад наблюдали, что основные дороги были сразу открыты, транспорт пошел даже в снегопад. Второй момент такой, что разом ту снеговую массу, которая была в городе, не вывезешь. Нужно какое-то время»,— сказал господин Калинин.

Он подчеркнул, что сейчас в городе ведется организованная работа по улучшению качества уборки. Депутаты, по словам председателя, проверяют свои округа.

«В целом можно дать оценку ситуации удовлетворительно. Как по дворам, так и по дорогам. Мы не говорим, что у нас идеально. Идеально не может быть, в том числе из-за погодных условий. Мы не можем проехать все 100% дворов и знать всю картинку разом. У нас с вами прямой эфир, поэтому обращаемся к жителям Ярославля: давайте сигналы»,— сказал председатель муниципалитета.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне в Ярославль поступило 28 единиц новой уборочной техники.

Алла Чижова