В Ярославль поступила новая техника для уборки

В Ярославле прошла приемка 28 единиц новой уборочной техники. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Руководитель МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов рассказал, что поступили новые грейдеры, тракторные щетки и фронтальные погрузчики. В ближайшее время придет еще пять единиц техники — это универсальные коммунальные машины и один лаповый погрузчик.

«Новую технику мы уже застраховали. Сейчас идет регистрация, постановка на учет. И дальше мы эту технику будем выпускать на улично-дорожную сеть»,— сообщил господин Степанов. В мэрии добавили, что также потребуется обкатка.

Согласно данным с портала госзакупок, контракт между МБУ «Горзеленхозстрой» и АО «Сбербанк Лизинг» на оказание услуг финансовой аренды специализированной техники был заключен 5 декабря 2025 года. Его стоимость — 357 млн руб.