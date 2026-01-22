В Краснодарстате оценили рост цен на товары и услуги в конце 2025 года

Потребительские цены в Краснодарском крае выросли на 0,21% в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Краснодарстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди плодоовощной продукции наибольший рост цен зафиксирован на огурцы — 31,6%. Также подорожали виноград на 8,6%, лук репчатый на 5,3%, картофель на 4,4%, бананы на 3,3% и морковь на 2,0%. Одновременно подешевели апельсины на 13,0%, лимоны на 8,0%, капуста белокочанная на 6,8%, чеснок на 5,0%, перец сладкий на 2,9%, свежие помидоры на 2,3%, яблоки на 2,0%, замороженные овощи на 1,6% и свекла столовая на 1,5%.

Из других продовольственных товаров подорожали шоколад на 3,9%, рыбные консервы и натуральные консервированные овощи на 3,1%, мясо индейки и специи на 3,0%, живая и охлажденная рыба на 2,8%. Выросли в цене кофе натуральный и растворимый на 2,0%, говядина и кисломолочные продукты на 1,3%, яйца на 1,2%, йогурт на 1,1%.

Снизилась стоимость отечественной икры лососевых рыб на 2,8%, свинины на 2,1%, карамели на 1,8%, вареной колбасы на 1,7%, пшена на 1,6%, шоколадных конфет на 1,5%, творога на 1,1%.

В сфере лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП больше всего подорожал диклофенак — на 5,0%. Выросли цены на беталок ЗОК на 2,9%, гриппферон на 2,4%, парацетамол на 1,7%. Подешевели лоперамид на 1,9%, панкреатин на 1,3%, амоксициллин с клавулановой кислотой на 1,0%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожало туалетное мыло на 4,4%, бутылочки для кормления на 3,7%, дезинфицирующие средства на 1,9%, зубные пасты на 1,4%. Автомобильный бензин АИ-98 подорожал на 1,0%.

Снизились цены на шампуни на 2,4%, антисептики для рук на 2,1%, бумажные салфетки на 2,0%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подешевел на 1,6 и 1,0% соответственно.

В сфере услуг значительно выросла стоимость посещения театров — на 9,4%, проезда в такси — на 7,5%. Полисы КАСКО и ОСАГО подорожали на 7,3 и 4,8%. Билеты в купейный вагон скорых поездов подорожали на 7,1% для нефирменных и на 1,5% для фирменных составов.

Также выросли цены на ветеринарные услуги на 7,0%, консультации врачей-специалистов на 4,0%, услуги бань на 3,9%, лечебный массаж на 3,8%, отдых на черноморском побережье России на 3,0%.

Подешевели билеты в плацкартные вагоны: на 10,7% для нефирменных и на 7,7% для фирменных поездов. Зарубежный туризм стал дешевле на 4,7%, хотя поездки в ОАЭ и Турцию подорожали на 3,2 и 1,7%. Абонентская плата за сотовую связь снизилась на 3,3%, стоимость установки пластиковых окон — на 1,8%.

Наталья Решетняк