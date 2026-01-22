Пенсионера-дроппера осудят за помощь мошенникам в Новороссийске

В Новороссийске будут судить 68-летнего пенсионера, ставшего пособником мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

По данным полиции, мужчина приехал в Новороссийск из Свердловской области. Впоследствии он добровольно предоставил дистанционным мошенникам сведения о своих банковских счетах, договорившись, что на его карту будут переводить деньги обманутые люди.

Пенсионер отработал дроппером мошенников один день, после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска. На карту мужчины поступила одна транзакция в размере 175 тыс. руб.

Приезжему из Свердловской области грозит до трех лет лишения свободы.

София Моисеенко