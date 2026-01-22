В Ростовской области запретят продажу топлива несовершеннолетним

Минэкономразвития Ростовской области поддержало инициативу прокуратуры о запрете продажи моторного топлива несовершеннолетним из-за роста аварий с участием детей-мотоциклистов в четыре раза за пять лет. Об этом сообщает «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, прокуратура Ростовской области выступила с законодательной инициативой о введении такого ограничения. Проект закона подготовлен и в ближайшее время будет передан на рассмотрение Законодательного собрания региона.

При оценке документа министерство экономического развития пришло к выводу, что расходы предпринимателей на реализацию запрета не станут чрезмерными. Речь идет о тратах на покупку информационных материалов и других мерах, необходимых для соблюдения нового правила.

Решение власти обосновывают статистикой ГИБДД. За последние пять лет количество дорожных аварий с участием детей-мотоциклистов на территории области выросло в четыре раза — с 7 до 28 случаев. Число пострадавших увеличилось в пять раз — с 5 до 28 человек.

В региональном правительстве отмечают, что аналогичные ограничения уже действуют в других субъектах федерации. Подобные запреты введены в Вологодской области и Республике Татарстан. Ярославская область пошла дальше — там принят закон об ограничении использования подростками не только горючих материалов, но и легковоспламеняющихся жидкостей, а также лакокрасочных материалов. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.

Валентина Любашенко