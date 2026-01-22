Производитель «молочки» сократил цены на 15% из-за снижения стоимости сырья

Группа компаний «Ренна» с января 2026 года снизила отпускные цены на продукцию марки «Коровка из Кореновки» на 5-15% на фоне удешевления молочного сырья в России. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По информации ведомства, за последние недели стоимость молочного сырья в стране сократилась из-за роста его производства и замедления спроса со стороны переработчиков. Больше всего из продукции «Коровки из Кореновки» подешевел ассортимент творога на 10-15%. Цена сливочного масла также стала ниже на 10%.

«Мы понимаем, что ситуация на молочном рынке сейчас нестабильна, отрасль переживает не самый простой период, а ситуация с ценами на сырье может резко измениться, но сейчас мы увидели такую возможность для себя и для своих потребителей и не могли не воспользоваться ею», — прокомментировал замгендиректора по стратегическому управлению ГК Ренна Игорь Лилеев.

По его словам, соответствующее решение продиктовано также постоянно растущей конкуренцией на рынке молочной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» зарегистрировано в Кореновске Краснодарского края в 2002 году. Основной вид деятельности — производство прочей молочной продукции. Генеральным директором является Игорь Московцев. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия составила 539,4 млн руб., выручка от продажи — 26 млрд руб.

Валентина Любашенко