Гендиректором «ОДК-Сатурн» стал Илья Конюхов

Генеральным директором рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) назначен Илья Конюхов. Об этом сообщили в ОДК.

Илья Конюхов, Александр Грачев и Виктор Поляков

Фото: ОДК Илья Конюхов, Александр Грачев и Виктор Поляков

Господин Конюхов — выпускник рыбинского РГАТУ им. Соловьева, работает на предприятии 25 лет, начинал ведущим инженером. В 2019 году стал заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам «ОДК-Сатурн».

Под его руководством успешно выполнены работы по финансово-экономическому и договорному сопровождению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организации производственно-испытательной базы изделий. В 2017 году был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Илья Борисович Конюхов всю жизнь проработал на предприятии, прошел серьезный путь в отрасли. Это человек, у которого развита персональная ответственность за предприятие, за коллектив, за каждого сотрудника. Перед Ильей Борисовичем стоят непростые задачи, которые будут способствовать развитию»,— сказал гендиректор ОДК Александр Грачев.

Виктор Поляков, возглавлявший предприятие в последние годы, станет советником в ОДК. «Мы совместно с Виктором Анатольевичем приняли решение о переводе его на должность председателя совета директоров и параллельно советником»,— сказал господин Грачев.

В прошлом году господин Поляков отметил 50-летие трудовой деятельности на рыбинском двигателестроительном предприятии. Под его руководством был создан двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет-100» и произведен выход на серийный выпуск первой отечественной турбины большой мощности ГТД-110М.