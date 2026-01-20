Рыбинские авиадвигатели покажут на выставке в Индии

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 в составе самолета «Суперджет» покажут на крупнейшей в Азии выставке Wings India 2026, посвященной гражданской авиации. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха.

«На статической стоянке в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии, будет представлен "Суперджет" (импортозамещенный — «Ъ-Ярославль»). На машине стоят отечественные двигатели ПД-8. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан с применением передовых российских технологий и новейших материалов»,— указывается в сообщении ОДК.

Как отметили в Ростехе, в Индии действует программа UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik — Пусть простые граждане страны летают). Ее целью является сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество аэропортов. «Это создает предпосылки для коммерческого успеха SJ-100 на местном рынке»,— подчеркнули в Ростехе. Ввиду этого в рамках выставки запланированы демонстрации «Суперджета» для специалистов местной авиационной отрасли.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова