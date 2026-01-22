В Сочи стоимость малогабаритного жилья за год выросла на 10,3%, достигнув 343,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Среди 70 крупнейших городов России курорт уступает только Москве, где «квадрат» оценивается в 397,6 тыс. руб. (+7,1%). Средняя цена малогабаритной квартиры в Сочи за год увеличилась на 8,4%, до 8,4 млн руб. О причинах такой динамики и других трендах на рынке недвижимости курорта «Ъ-Сочи» рассказала коммерческий директор ГК «Метрикс Девелопмент» Юлия Сидорова.

Юлия Сидорова

Фото: предоставлено автором

«Рост цен на малогабаритное жилье в Сочи обусловлен совокупностью факторов. Удорожание "малогабариток" связано прежде всего с дефицитом земли и жесткими градостроительными ограничениями: новый ввод жилья в курортных зонах минимален, а спрос на компактные форматы остается высоким. На этом фоне малогабаритные квартиры становятся самым доступным форматом входа на рынок, поэтому именно они быстрее всего растут в цене по квадратному метру. Спрос на квартиры площадью до 32 кв. м (средняя цена квартиры — от 8,4 млн руб.), по рыночным оценкам, увеличился на 10–15%. Такие объекты наиболее ликвидны в текущих условиях.

По данным Росреестра и региональной статистики регистраций перехода прав собственности, в 2025 году количество сделок на вторичном рынке Сочи увеличилось примерно на 12% по сравнению с 2024 годом. Рост во многом обусловлен перетоком спроса из первичного сегмента на фоне высоких ипотечных ставок и завершения льготных программ.

Покупатели все чаще отдавали предпочтение готовому жилью — без рисков задержек сдачи, с возможностью немедленного заселения и быстрого начала эксплуатации, как для проживания, так и для аренды. Дополнительную поддержку рынку оказывали сезонный туристический спрос и внутренняя миграция, особенно в районах с развитой инфраструктурой и близостью к морю.

В 2025 году вторичный рынок Сочи отреагировал на рост спроса повышением цен: средняя стоимость квадратного метра увеличилась примерно на 12% и достигла 306,6 тыс. руб. Наиболее заметный рост пришелся на малогабаритные квартиры и объекты с ремонтом — именно эти форматы пользовались наибольшим спросом.

Динамика стала прямым следствием соотношения спроса и предложения. При увеличении числа сделок и одновременном сокращении экспозиции рынок закономерно отыгрывает ростом стоимости. По оценкам участников рынка, объем предложения на "вторичке" снизился на 30–50%, что усилило ценовое давление на ликвидные объекты.

Дополнительным фактором стало удорожание строительных материалов, ремонтов и рабочей силы, формирующее новую ценовую базу. При этом рынок стал более избирательным: ликвидные объекты в востребованных локациях продолжали дорожать, тогда как переоцененные предложения дольше находились в продаже.

В 2026 году резких ценовых колебаний на вторичном рынке Сочи не ожидается. Город остается сформированным туристическим центром с устойчивым спросом и ограниченным предложением, поэтому малогабаритное жилье, вероятно, сохранит высокую ликвидность и динамику выше средней по рынку.

Дальнейшее движение цен и спроса будет зависеть от макроэкономической ситуации, ипотечных условий, инфляции, туристического потока и объемов нового строительства. В целом рынок выглядит стабильным, при этом его устойчивость в наибольшей степени будет определяться качеством объекта и локацией».