РБК: «Единая Россия» определилась с руководством избирательного штаба на выборы

В партии «Единая Россия» создан внутренний избирательный штаб на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Его возглавит секретарь генсовета «ЕР», вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев, а его заместителем выступит сотрудник администрации президента РФ Алексей Семенов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока это, скорее, внутрипартийный офис, и он не носит формально оформленного характера»,— сказал один из собеседников издания. По его словам, официальная структура партии появится позже. Когда именно будет создан официальный штаб, он не уточнил. В момент работы официального штаба работающие в нем сотрудники администрации президента уходят в отпуск за свой счет.

19 января стал известен список лидеров партии на выборах в Госдуму. На первом месте списка — председатель партии и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также в «пятерку» лидеров «Единой России» вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин, заместитель гендиректора ВГТРК и военкор Евгений Поддубный и директор Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Марьяна Лысенко.

