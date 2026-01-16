Опять будет пять

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты последнего в 2025 году еженедельного опроса, посвященного политическим предпочтениям россиян. Исследование было проведено с 29 по 30 декабря методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек по всей стране. Результаты ответов на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» позволяют оценить популярность парламентских сил на старте думской кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР), пережившая в 2024-м существенное снижение рейтинга (с 43,7% до 35,2%), в минувшем году сумела его остановить и даже частично отыграть. Правда, к концу декабря популярность партии власти у россиян снова пошла на спад. Согласно последнему предновогоднему замеру ВЦИОМа, проголосовать за единороссов готовы 34,1% респондентов, на 0,6 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в начале года.

Победу в борьбе КПРФ и ЛДПР за статус главной оппозиционной партии, судя по динамике их рейтингов в 2025 году, пока одерживают либерал-демократы.

Сейчас в восходящем тренде находятся обе организации (ЛДПР готовы отдать голоса 10,9% россиян, КПРФ — 9,9%), однако по сравнению с началом отчетного периода в плюсе все-таки оказались коммунисты, которые прибавили 0,5 п. п. Либерал-демократы, напротив, столько же потеряли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для «Новых людей», обогнавших эсеров еще в начале 2024 года, минувший год ознаменовался возвращением рекордной популярности. Сразу после сентябрьских выборов в симпатиях к ним признавались 8,6% респондентов. Больше — 8,7% — было только после парламентских выборов в октябре 2021-го. И хотя к концу декабря рейтинг «Новых людей» снова опустился (7,7%), по сравнению с началом года партия прибавила 1,2 п. п.

Наконец, эсеры на излете 2025 года впервые за два года вернулись к популярности, достаточной для преодоления пятипроцентного барьера на выборах в Госдуму. По данным предновогоднего замера ВЦИОМа, за «Справедливую Россию» (СР) готовы проголосовать 5,7% респондентов. В начале отчетного периода таковых было 3,9%.

Симпатии россиян к непарламентским партиям за год сократились на 1,6 п. п., с 11,3% до 9,7%. Также уменьшилась и доля россиян, которые не стали бы участвовать в голосовании,— с 12,1% до 11,6%.

Исходя из динамики, политолог Константин Калачев прогнозирует, что думская кампания будет консервативной и предсказуемой с точки зрения партийного представительства. «Новый созыв снова будет пятипартийным. Интрига не в перераспределении голосов, а в явке. Это самое сложное, поскольку интерес к выборам снижается»,— отмечает эксперт.

По его словам, рост симпатий россиян к СР может быть связан с возвращением исторического бренда партии (в октябре эсеры отказались от многосоставного названия, исключив оттуда «Патриотов» и «За правду»). Стабильный же рейтинг ЕР говорит о том, что партия власти перестала играть роль «громоотвода» и по ней больше не бьют социальные факторы, такие как изменение потребительского поведения населения. «У единороссов есть свой устойчивый электорат. При этом расширять его, привлекать периферийного избирателя не так просто с учетом нынешней экономической конъюнктуры»,— резюмирует господин Калачев.

Андрей Прах