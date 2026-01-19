РБК: Медведев и Лавров возглавят список лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму

Администрация президента и руководство «Единой России» определились с базовым вариантом «пятерки» лидеров списка партии на выборах в Госдуму, пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, на первом месте списка — председатель партии и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, в «пятерку» лидеров «Единой России» вошли:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

директор Московского клинического научно-исследовательского центра больница № 52 Марьяна Лысенко;

начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин;

заместитель гендиректора ВГТРК и военкор Евгений Поддубный.

Дмитрий Медведев уже возглавлял список «Единой России» в 2011 и 2016 годах. Сергей Лавров был в «пятерке» лидеров на выборах в Госдуму в 2021 году.

Как уточнили источники, для партии власти важно, чтобы для баланса в списке была женщина. Марьяна Лысенко была сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина в 2024 году. Собеседники издания добавили, что «Единой России» в списке лидеров нужен участник боевых действий на Украине среди лидеров списка. По их словам, Владислав Головин — один из наиболее публично подготовленных. Евгений Поддубный подходит как лидер мнения среди патриотического сегмента, в том числе для «рассерженных патриотов».

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года. Каждая партия может включить в общую часть списка до 15 человек. При этом только первые пять из них попадают в бюллетень.

