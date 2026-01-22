Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Сотрудник миграционной службы США четыре раза выстрелил в безоружную Рене Гуд

Вскрытие тела Рене Гуд, которую в начале января застрелил сотрудник миграционной службы в Миннеаполисе (ICE), показало, что она получила три огнестрельных ранения, в том числе одно в голову. Оно и стало причиной смерти. Еще одна пуля прошла мимо, сообщает NBC со ссылкой на адвокатов семьи убитой женщины.

Фото: Alpha News / Reuters

Как говорится в заявлении адвокатов, одно из ранений пришлось на левое предплечье Гуд, другое — на правую грудь, но при этом не задело жизненно важные органы. Ни одно из этих ранений не представляло непосредственной угрозы для жизни, говорится в заключении. Пуля от третьего выстрела офицера ICE попала почти в висок госпожи Гуд и прошла навылет.

37-летняя жительница Миннеаполиса Рене Гуд была застрелена 7 января. Ее убийство спровоцировало волну протестов по всей стране.

Президент США Дональд Трамп предположил, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE. 15 января Дональд Трамп пригрозил ввести войска в Миннесоту для подавления протестов. По данным The Washington Post, Пентагон уже подготовил для этого около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии.

Кирилл Сарханянц

Протесты в Миннесоте

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Seth Herald / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Tim Evans / Reuters

Фото: Tim Evans / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis. EDITORвЂ™S NOTE: VISIBLE FLARE IS DUE TO SENSOR DAMAGE THAT OCCURRED WHILE DOCUMENTING

Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE

18 января Пентагон направил около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии для подготовки к возможной переброске в штат Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками

