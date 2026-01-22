Европарламент снова отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии

Резолюция о недоверии председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не набрала нужного количества голосов. В ее поддержку проголосовали 165 европарламентариев, против — 390, еще 10 воздержались. Голосование транслировали на сайте парламента.

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Вотум недоверия инициировала парламентская группа «Патриоты» после решения ЕК подписать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Авторы инициативы обвинили госпожу фон дер Ляйен в превышении полномочий и нежелании прислушиваться к проблемам европейских фермеров, пишет ТАСС.

В октябре 2025 года Европарламент отклонил две резолюции о недоверии Урсуле фон дер Ляйен. «Патриоты» тогда критиковали главу ЕК за миграционную повестку и зеленые инициативы, а фракция «Левые в Европейском парламенте» — за недостаточные усилия в борьбе с изменением климата и позицию Брюсселя по конфликту в секторе Газа.

ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о партнерстве и временное торговое соглашение 17 января. Стороны рассчитывают создать одну из крупнейших торговых зон в мире, охватывающую рынок примерно в 700 млн потребителей. По оценке ЕК, соглашение приведет к увеличению ежегодного экспорта в МЕРКОСУР почти на 39% (или около €49 млрд).

