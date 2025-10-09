Европарламент не поддержал две резолюции о недоверии Урсуле фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента отклонили обе резолюции о вынесении вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Первая была инициирована крайне правой фракцией «Патриоты за Европу», вторая — «Левыми в Европейском парламенте».

Для вынесения вотума недоверия требовалось получить не менее двух третей голосов при участии в голосовании как минимум 361 члена Европарламента из 720. Резолюцию правых поддержали 179 депутатов ЕП, 378 высказались против, еще 37 воздержались. За инициативу левых проголосовали 133 человека, 383 — против, 78 депутатов не стали голосовать.

Правые раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за миграционную повестку и зеленые инициативы, а левые — за недостаточные усилия в борьбе с изменением климата и позицию Брюсселя по конфликту в секторе Газа, из-за которой главу ЕК обвинили в «соучастии в геноциде» палестинцев.

10 июля в Европарламенте уже рассматривался вопрос о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Тогда он также не смог набрать нужного количество голосов. Главу ЕК поддерживают все центристские партии — «Европейская народная партия» (крупнейшая фракция ЕП, к которой принадлежит и госпожа фон дер Ляйен), а также «Социалисты и демократы» и «Обновляя Европу».

Лусине Баласян