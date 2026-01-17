Евросоюз и МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле

Евросоюз подписал с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) Соглашение о партнерстве и Временное торговое соглашение. Это создаст одну из крупнейших торговых зон в мире, охватывающую рынок примерно в 700 млн потребителей, следует из заявления Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cesar Olmedo / Reuters Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Соглашение откроет новые коммерческие возможности для компаний в ЕС, приведет к увеличению ежегодного экспорта в МЕРКОСУР примерно на 39% (на сумму около €49 млрд) и поддержит сотни тысяч рабочих мест в Евросоюзе, считает Брюссель.

«Благодаря этому взаимовыгодному партнерству мы оба выиграем – в экономическом, дипломатическом и геополитическом плане. Наш сигнал остальному миру ясен: ЕС и МЕРКОСУР выбирают сотрудничество вместо конкуренции и партнерство вместо поляризации»,— сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время подписания документа.

Соглашение разрабатывалось 25 лет. В 2025 году ЕС внес поправки в документ, выделив бюджет на поддержку фермеров, опасающихся импорта с южноамериканского рынка. Несмотря на это, в европейских странах прошли массовые протесты против заключения договора.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Крестьяне свалились в Париж как снег на голову».