Против зоны свободной торговли выдвинулись тракторы

Евросоюз и объединение МЕРКОСУР в лице Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая 17 января подписали торговый договор, который согласовывали более четверти века. Цель — создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 720 млн потенциальных потребителей. В руководстве ЕС утверждают, что договоренности «принесут выгоды европейским потребителям и бизнесу». Однако многие политики с этим спорят, так что утверждение документа в Европарламенте столкнется с серьезными трудностями. Больше остальных возмущены европейские фермеры, которые в эти дни устраивают громкие акции протеста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, президент Парагвая Сантьяго Пена, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Сторонники и противники

Прорыв в ходе затянувшегося более чем на четверть века переговорного марафона с МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, а также новый член — Боливия, которая не участвовала в процессе и не подписала соглашение, но может присоединиться к нему в ближайшие годы) произошел 9 января, когда сделку согласовал Совет ЕС. Правда, нужно учитывать, что принятие решений по торговым вопросам консенсуса не требует: достаточно квалифицированного большинства голосов. И голосование показало, что речь идет об очередной линии разлома между 27 членами ЕС.

По одну сторону баррикад оказались евробюрократы и такие страны, как Германия и Испания. Они ожидают многочисленных выгод от свободной торговли с южноамериканским блоком, совокупный ВВП стран-участниц которого составляет около €2,7 трлн. По подсчетам Еврокомиссии, экспорт ЕС в страны МЕРКОСУР должен увеличиться к 2040 году почти на €50 млрд, тогда как экспорт МЕРКОСУР вырастет на €9 млрд. В 2024 году, по данным Евростата, ЕС экспортировал в государства МЕРКОСУР около €55,2 млрд, в обратном же направлении пришло товаров на €56 млрд.

Утверждается также, что соглашение позволит европейским предприятиям совокупно экономить на экспортных пошлинах около €4 млрд ежегодно, а также создать около 756 тыс. новых рабочих мест. Особенно выиграют автопром (в первую очередь немецкий), а также химическая и фармацевтическая отрасли.

Кроме того, лоббисты инициативы указывали на ее важное символическое значение, воспринимая как политический сигнал о готовности дать отпор американскому протекционизму, который расцвел при Дональде Трампе.

Председатель Евросовета Антониу Кошта указывал на роль соглашения «с точки зрения суверенитета и стратегической автономии ЕС». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 17 января в Парагвае на церемонии подписания соглашения, отметила: «Мы выбрали справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбрали продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции». Так совпало, что буквально в те минуты, когда Кошта, фон дер Ляйен и представители МЕРКОСУР находились на церемонии, Трамп объявил о введении новой порции тарифов — в этот раз в отношении Дании и ряда европейских стран, вставших на защиту Гренландии.

Тем временем в европейском лагере противников соглашения оказались такие страны, как Франция, Польша, Австрия, Венгрия и Ирландия. По данным источников Euronews, на заседании Совета ЕС 9 января они проголосовали против (и еще Бельгия воздержалась). Противники инициативы опасаются того, что европейские рынки окажутся переполнены дешевой южноамериканской сельскохозяйственной продукцией (например, бразильской говядиной), которая к тому же производится по заниженным санитарным и экологическим стандартам.

Борьба продолжается

Серьезные разногласия среди европейцев вынудили Еврокомиссию задуматься над проблемой выживаемости сделки. Дело в том, что голосование Совета ЕС — не финальный этап. Сделку еще должен одобрить Европарламент, а также законодательные органы стран объединения (и государств МЕРКОСУР, но с этим проблем возникнуть не должно).

В итоге в Брюсселе решили, что пока сделка может вступить в силу частично — касательно тех ее положений, которые находятся в исключительной компетенции Евросоюза, а не отдельных стран. Этот этап и ознаменовала собой торжественная церемония 17 января.

Между тем противники сделки не намерены сдаваться. И речь не только о попытках максимально усилить свой лагерь перед голосованием в Европарламенте (его дата еще не назначена). Группа депутатов собирается направить обращение в Суд ЕС, что может приостановить вступление соглашения в силу. Кроме того, лидер правоконсервативной фракции «Патриоты Европы» Жордан Барделля намерен добиться вынесения Еврокомиссии вотума недоверия. Как сообщало издание Politico, депутаты, скорее всего, обсудят это предложение 19 января и проголосуют 22 января. Это будет уже вторая такая попытка за созыв, которому всего полтора года: в июле вотум недоверия поддержали лишь 175 депутатов из 720.

Недовольство проявляется и в парламентах отдельных стран. 14 января французское правительство пережило сразу два вотума недоверия — от ультраправого «Национального объединения» (во главе со все тем же Жорданом Барделля) и крайне левой «Непокоренной Франции». Напомним, что Париж выступил против сделки, но инициаторы вотумов уверены, что кабинет министров сделал слишком мало.

«Перед (французским президентом Эмманюэлем.— “Ъ”) Макроном стояла дилемма: либо следовать за Европой, но при этом вызвать недовольство во Франции, либо отстаивать интересы Франции, но так, чтобы это сопротивление не ставило под угрозу подписание соглашения. Макрон выбрал второй вариант»,— поясняла тактику французского правительства газета Le Figaro.

Премьер Себастьен Лекорню тем временем увидел в действиях оппозиции намерение «подорвать стабильность во Франции». В правительстве напоминают, что уже предприняли ряд шагов по поддержке фермеров, выделив свыше €300 млн, и готовят новые меры. В частности, Лекорню объявил, что кабинет министров подготовит «чрезвычайный закон», направленный на укрепление сельскохозяйственного суверенитета страны. Министры рассмотрят инициативу в марте, а потом до лета представят ее парламенту.

О реакции на новые обстоятельства раздумывают и в других странах. «Мы анализируем все правовые инструменты, которые нам доступны. К примеру, мы сейчас работаем над распоряжением, аналогичным тому, над которым сейчас работают французы,— о блокировании ввоза продуктов с превышением пестицидов»,— заявил польский премьер Дональд Туск, не став исключать даже возможность введения одностороннего эмбарго на ввоз сельхозпродукции из стран МЕРКОСУР.

Но фермеров все эти заявления не успокаивают.

Они периодически выходили на протесты и в 2024, и в 2025 году, а после 9 января начался новый виток. Например, во французском Лионе протестующие вывалили перед административными зданиями сено, пни и гнилые тыквы. Похожая акция состоялась в Милане: итальянские фермеры приехали на тракторах к зданию регионального правительства, после чего под сигналы гудков вывалили несколько тюков сена и вылили из цистерны молоко. Акции также прошли в Германии, Испании, Италии, Ирландии, Польше.

Крупная манифестация планируется на 20 января. Фермеры примерно на 1 тыс. тракторов должны будут собраться у здания Европарламента в Страсбурге, чтобы ясно дать понять депутатам: голосовать за соглашение с МЕРКОСУР им не следует.

Николай Амелин