На обслуживание систем теплоснабжения Шахт направят почти 200 млн рублей

В городе Шахты на работы по эксплуатации и техническому обслуживанию системы теплоснабжения направят 199,8 млн руб. Конкурс по поиску подрядчика объявило ООО «Распределительная генерация-Шахты». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января 2026 года. К работам подрядчик должен преступить с 1 февраля и завершить их в конце декабря 2026 года.

Согласно проекту договора, подрядчик обязан еженедельно в отопительный сезон и ежемесячно в летний период осматривать тепловые сети, тепловые камеры и запорную арматуру. Если в ходе проверки обнаруживаются дефекты на тепловой сети или неисправности в котельных, подрядчик должен в течение часа определить проблему и приступить к ее устранению.

Наталья Белоштейн