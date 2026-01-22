Аббас: палестинцы против выселения со своей территории Израилем и США

Палестинский народ держится за свою территорию и выступает против любых попыток выселить его. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд Аббас

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters Махмуд Аббас

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

«Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории»,— сказал господин Аббас (цитата по «РИА Новости»).

Махмуд Аббас прилетел в Москву с трехдневным визитом. Накануне господин Путин говорил, что одна из ключевых тем переговоров — созданный президентом США «Совет мира» по Газе.