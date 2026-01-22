Путин и президент Палестины Аббас обсудят «Совет мира»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москве обсудит инициативу американской стороны «Совет мира». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях, Россия всегда была большим другом Палестины. Мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Вчера президент сообщил о готовности выделить через "Совет мира", инициированный Трампом, $1 млрд из арестованных в США активов удерживаемых, на гуманитарные цели. Конечно, все еще нюансы нужно будет обсуждать. И Путин сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом. Сам "Совет мира" будет на повестке дня»,— добавил Дмитрий Песков.

Махмуд Аббас прибыл в Россию с трехдневным визитом 21 января. С российским президентом они обсудят также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, а также развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Лусине Баласян